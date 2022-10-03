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    Survivor Ayşe Yüksel pembe kombiniyle mest etti! 'Doğal güzellik'

    Survivor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ayşe Yüksel Survivor yarışmasında sonra güzelliği ile dikkat çekmeye başladı.
    • 03.10.2022 - 17:00
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    Survivor Ayşe Yüksel pembe kombiniyle mest etti! 'Doğal güzellik'

    Survivor yarışmasıyla tanınan ve sosyal medyada büyük kitlelere ulaşan Ayşe Yüksel güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor.

    Ayşe Yüksel instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor.Instagramda 662 bin takipçisi bulunan Yüksel sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

    Ayşe Yüksel'in sosyal medyada paylaştığı her kare kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topluyor.

    Son olarak Ayşe Yüksel'in pembe bir kombin yaparak paylaştığı pozlar büyük beğeni topladı.

    İşte Ayşe Yüksel'in son instagram paylaşımı

    Survivor Ayşe Yüksel pembe kombiniyle mest etti! Doğal güzellik #1

    Survivor Ayşe Yüksel pembe kombiniyle mest etti! Doğal güzellik #2

    Survivor Ayşe Yüksel pembe kombiniyle mest etti! Doğal güzellik #3


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