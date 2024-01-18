Survivor Ayşe Yüksel tarzıyla olay yarattı! 'Alev aldı buralar' Ayşe Yüksel sosyal medyada paylaştığı son pozlar ile dikkat çekti. Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel'in iddialı tarzı yorum yağmuruna tutuldu..

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Survivor'a katılarak ünlenen Ayşe Yüksel sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yarışmada gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Ayşe Yüksel güzelliği ile beğeni topluyor.

Survivor'ın ardından sonrası sosyal medyada büyük bir kitleye ulaşan Ayşe Yüksel'in Instagram'da 589 bin takipçisi bulunuyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ayşe Yüksel'in her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

24 yaşında olan Ayşe Yüksel iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunarak dikkat çekiyor.

Ayşe Yüksel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile takipçilerinin beğenisini topladı.

İşte Ayşe Yüksel'in son Instagram pozları..