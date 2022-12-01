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    Survivor Ayşe Yüksel'den mini etekli poz! Takipçileri o poza yorum yağdırdı: 'Yanıyor buralar..'

    Ayşe Yüksel güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son pozlarına beğeni yağdı. İşte o kareler..
    • 01.12.2022 - 16:12
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    Survivor Ayşe Yüksel'den mini etekli poz! Takipçileri o poza yorum yağdırdı: 'Yanıyor buralar..'

    Survivor'dan sonra büyük bir üne kavuşan Ayşe Yüksel sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor. Güzelliği ile dikkat çeken Ayşe Yüksel'in instagram paylaşımları büyük beğeni topluyor.

    TV8'in popüler yarışma programı Survivor'da gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan Ayşe Yüksel 2 kez Survivor'a katıldı. Son olarak All Star kadrosunda ayer alan Ayşe Yüksel sosyal medyada büyük bir kitle kazandı.

    Survivor Ayşe Yüksel den mini etekli poz! Takipçileri o poza yorum yağdırdı: Yanıyor buralar.. #1

    Düzce'li olan Ayşe Yüksel tenis sporu ile ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor Panorama isimli programda yorumcu olacağı iddia edilen ünlü isin konu hakkında bir açıklama yapmadı.

    Düzenli olarak instagram hesabından fotoğralar paylaşan Ayşe Yüksel'in yaptığı paylaşımlar binlerce kişi tarafından beğenilerek yorum yağmuruna tutuluyor. Ayşe Yüksel'in son paylaşımı büyük beğeni topladı.

    İşte Ayşe Yüksel'in son instagram paylaşımı..

    Survivor Ayşe Yüksel den mini etekli poz! Takipçileri o poza yorum yağdırdı: Yanıyor buralar.. #2

    Survivor Ayşe Yüksel den mini etekli poz! Takipçileri o poza yorum yağdırdı: Yanıyor buralar.. #3


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