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    Survivor Ayşe Yüksel'in mini elbiseli otopark pozları beğeni topladı! Fiziğine yorum yağdı..

    Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel'in son instagram paylaşımına binlerce beğeni geldi. İşte Ayşe Yüksel'in son paylaşımı..
    • 29.11.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 18:22
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    Survivor Ayşe Yüksel'in mini elbiseli otopark pozları beğeni topladı! Fiziğine yorum yağdı..

    Survivor yarışmasıyla ünlenen Ayşe Yüksel son zamanlarda sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    Survivor'dan sonra sosyal medyada büyük bir kitleye ulaşan Ayşe Yüksel güzelliği ve fiziği ile beğeni topluyor. Yarışmada gösterdiği performans ile dikkat çeken Ayşe Yüksel'in instagramda 640 bin takipçi sayısı bulunuyor.

    Ayşe Yüksel geçtiğimiz günlerde sürpriz bir haber ile gündeme geldi. Ayşe Yüksel'in Survivor'ın bir başka sevilen ismi Adem Kılıçcı ile beraber Survivor Panorama isimli programda yorumcu olacağı iddia edilmişti.

    Survivor Ayşe Yüksel in mini elbiseli otopark pozları beğeni topladı! Fiziğine yorum yağdı.. #1

    Son paylaşımı büyük beğeni toplayan Ayşe Yüksel'in otoparkta verdiği pozlara beğeni ve yorum yağdı. İşte Ayşe Yüksel'in son instagram paylaşımı..

    Survivor Ayşe Yüksel in mini elbiseli otopark pozları beğeni topladı! Fiziğine yorum yağdı.. #2

    Survivor Ayşe Yüksel in mini elbiseli otopark pozları beğeni topladı! Fiziğine yorum yağdı.. #3


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