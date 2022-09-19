Survivor Ayşe Yüksel'in mini etekli pozları nefesleri kesti! 'Bu fizik gerçek mi'

Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel'in mini etekli pozları sosyal medyada gündem oldu.İşte o kareler..

Survivor yarışmasıyla tanınan isimler arasında yer alan Ayşe Yüksel yarışmada gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Ayşe Yüksel şimdilerde güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor.Ayşe'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topluyor.

Instagram hesabında 665 bin takipçisi bulunan Ayşe Yüksel'in paylaşımları hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tuutluyor.

Ayşe Yüksel'in son olarak paylaştığı ve "Rötarlı da olsa paylaşıldı" notunu düştüğü fotoğrafları büyük beğeni topladı.İşte o kareler..