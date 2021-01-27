Survivor Bahar kimdir? Survivor'dan elenen Bahar Seviş kaç yaşında, mesleği ne? Bahar Seviş hakkında..

26 Ocak 2021 Survivor yeni bölümde ada konseyinde 3. haftanın SMS sıralaması ile yarışmaya veda eden isim Bahar oldu. Peki, Survivor Bahar Seviş kimdir?

Survivor 2021 sezonuna yedeklerden yarışmacı olarak katılma şansı elde eden Bahar Seviş, adaya veda eden isimlerden biri oldu.

Ünlülerin ilk iletişim ödülünü kazandığı Survivor son bölümde; SMS birincisi seçilen Poyraz eleme potasına Duygu'yu gönderirken, İsmail, Bahar'ın ismini söyledi.

Bahar Seviş, SMS sıralamasında diğer adaylara göre daha az oy alında yarışmaya veda etti. Elemenin ardından arama motorlarından Survivor Bahar hakkında yoğun bir araştırma başladı.

Peki Survivor Bahar kimdir? İşte Bahar Seviş hakkında merak edilenler..

SURVİVOR BAHAR SEVİŞ KİMDİR?

Bahar Seviş, 18 Ocak 1990 tarihinde Kıbrıs'ta dünyaya geldi ve aslen Kıbrıslı'dır. Spor eğitmenliği ve oyunculuk yapıyor.

Girne Amerikan Üniversitesi drama ve oyunculuk yüksekokulundan mezun olan Survivor Bahar, yoga eğitmenidir.

Instagram'da yaklaşık 5 bin takipçisi bulunuyor. Aynı zamanda Pilates ve Fitness eğitmenliğini de yürüten yarışmacı maceracı yanını Survivor'da keşfetmek istediğini dile getirmiştir.

Kıbrıs şivesi konuşması nedeniyle de Survivor'ın beğenilen ve dikkat çeken isimleri arasında girmeyi başardı.

Bahar, ''KKTC'den geldim. Bugün benim için şanslı bir gün, doğum günüm. Ben biraz astroloji ile ilgilenirim, güzel bir yıl olacak. Buraya mücadeleyle geldik, gerçek mücadele başlayacak. Hayırlısı olsun.'' cümleleriyle kendini anlatmıştı.

SURVİVOR BAHAR SEVİŞ iNSTAGRAM HESABI NE?

2021 Survivor yarışmacısı Bahar Seviş'in sosyal medya hesapları da Survivor izleyicileri tarafından araştırılıyor.

Instragram'nda "baharrsevis" kullanıcı adıyla yer alan Survivor Bahar'ın şu an 6 binden fazla takipçisi bulunmaktadır. Aynı zamanda Twitter hesabı da bulunan Survivor Bahar Seviş'in kullanıcı adı "SevisBahar"dır.