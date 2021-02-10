Survivor Baran kimdir ve kaç yaşında? Survivor'dan elenen Baran Köse hakkında..

Survivor 2021 yarışmasına yedeklerden katılarak gönüllüler takımında yarışan Baran Köse, bu hafta hayallerine veda eden isim oldu. Peki Survivor Baran kimdir, kaç yaşında? Baran Köse hakkında bilgiler

Survivor 2021 sezonuna yedeklerden yarışmacı olarak katılma şansı elde eden Baran Köse, adaya veda eden isimlerden biri oldu.

Ünlülerin ikinci letişim ödülünü kazandığı Survivor son bölümde; gönüllülerde SMS birincisi seçilen Poyraz eleme potasına Baran'ı gönderdi.

Öykü, Doğan ve Hanzade'nin bulunduğu eleme potasından Baran Köse, SMS sıralamasında diğer adaylara göre daha az oy alınca yarışmaya veda etti.

Elemenin ardından arama motorlarından Survivor Baran hakkında yoğun bir araştırma başladı.

Peki Survivor Baran kimdir? İşte Baran Köse hakkında merak edilenler..

SURVİVOR BARAN KÖSE KİMDİR?

Survivor Baran Köse, 9 Temmuz 1992 İstanbul doğumludur. 1.73 boyunda ve 70 kilo olan Baran Köse, hırslı yapısı, sempatik tavrı ve fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Baran Köse, Doğuş Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans bölümünden mezun olmuştur. Meslek olarak personel trainer olan Baran Köse, çok iyi derecede yüzme biliyor.

Hayallerini gerçekleştirmek için Survivor’a katılım sağladığını belirten Baran Köse, hırs ve mücadeleci ruha sahip yarışmacılar arasında yer alıyor. Hiçbir sağlık problemi bulunmayan Baran Köse, tek hedefinin Survivor’da şampiyonluğa uzanmak olduğunu belirtirken, Survivor’ın onun için bir rüya olduğunu ve bu yarışmayı kazanarak bir rüyayı gerçekleştirmek istediğini dile getiriyor.

Survivor’a kazanarak hayallerini gerçekleştirmek isteyen başarılı sporcu, daha sonrasında kazandığı ödülle parkur yatırımı yapmak istediğini belirtti. Baran Köse özel hayatında sporla ilgileniyor ve medeni halinin bekar olduğu biliniyor.

“MÜCADELECİ RUHA SAHİBİM”

Survivor’a katılma nedeninde en çok hangi özelliğine güvendiği sorulan Baran Köse şu yanıtı verdi; “Survivor’a katılma nedenim olarak hayallerimi gerçekleştirmek istediğimi söyleyebilirim. Survivor’a katılmaktan en çok güvendiğim özelliğim ise hırslı ve mücadeleci bir yapıya sahip olmak. Hiçbir olayda hemen pes etmem ve hedefime odaklandığım anda bu yolun sonuna kadar gitmeye çalışırım”





“RÜYA MI GERÇEKMİ İDRAK EDEMEDİM”

Baran Köse Survivor 2021’e dahil olmasıyla ilgili yaşadığı duyguları şu şekilde aktardı; “Telefon geldiğinde böyle gözümü açtım kapattım. Rüya mı gerçek mi idrak edemedim. Rüyalarımın gerçekleştirdiğimin farkına vardım. Takımımım için sonra da kendim için elimden geleni yapacağım” dedi.

“YATIRIM YAPMAK İSTİYORUM”

Survivor yarışmasını eğer ki kazanırsa, kazandığı ödülle ne yapacağı sorulan Baran Köse, şu yanıtı verdi; “Eğer Survivor’ı kazanırsam yatırım yapmak istiyorum. Spor dallarıyla uğraştığım için parkur yatırımı yapmak ve bu alanda ilerlemek istiyorum.”

“BAŞIMA GELEN EN GÜZEL OLAY”

Survivor’a katılmak dışında başına gelen en güzel olayın ne olduğu sorulan Baran Köse kendisi hakkında şu yanıtı verdi; “Survivor’a katılmak dışında başıma gelen en güzel olay kitabımın çıkmasıdır. Yazdığım kitabı başkalarıyla paylaşıyor olmak beni gerçekten mutlu ediyor.”



