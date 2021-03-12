Survivor Barış diskalifiye mi oldu, neden yok? Acun Ilıcalı’dan Barış Özbek açıklaması

Survivor Barış diskalifiye mi oldu, neden yok? Acun Ilıcalı’dan Barış Özbek açıklaması

Geçtiğimiz günlerde, Survivor yarışmacıları Barış ve Doğan arasında tartışma yaşanmıştı. Survivor'ın dün akşamki bölümünde yer almayan Barış'ın diskalifiye olup olmadığı merak ediliyor.

Survivor'da Barış ve Doğan arasında tartışma yaşanmıştı. Midesi ağrıyan Barış Özbek pilav yapmak istemiş ancak Doğan bunu eleştirmişti. Bu nedenle ikili arasında gerginlik yaşanmıştı.

Ünlüler takımı yarışmacısı Barış Özbek'in, yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle yeni bölümde olmadığı görüldü. Yeni bölümde Survivor Barış'ı göremeyen izleyiciler, nedeni hakkında araştırmalara başladı. Acun Ilıcalı dün akşam yapılan konseyde, Barış Özbek ile ilgili açıklama yaptı.

Peki, Survivor Barış diskalifiye mi oldu, neden yok? İşte, Acun Ilıcalı’dan Barış Özbek açıklaması..

SURVİVOR BARIŞ NEDEN YOK?

Sosyal medyanın gündeminde Survivor yarışma programında bir diskalifiye daha yaşanacağı bilgisi yer aldı. Dün akşam yapılan acil durum konseyinde Acun Ilıcalı, Barış Özbek ile ilgili açıklamada bulundu. Acun Ilıcalı, Eski Galatasaray'lı futbolcu Barış Özbek'in Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı.

Ilıcalı açıklamasında, ‘Konumuz Barış… Barış biliyorsunuz midesinden bir rahatsız geçiriyor ve kontrol altına tutulmaya çalışılıyordu birkaç gündür. Midesindeki rahatsızlık doktorumuz Metin Kuş tarafından incelendi ve Türkiye’den uzman doktorlarla görüşmeler yapıldı. Bize gelen son rapor aynen şöyle, Barış’ın midesindeki rahatsızlık açlıktan dolayı nüksediyor. Doktorumuz Metin Kuş bütün tetkikleri yaptı ve açlık devam ederse Barış’ın şu anda yaşadığı sıkıntının daha kötüleşebileceği ve kalıcı hasar bırakabileceği ortaya çıktı. Doktorumuzun şu anda verdiği karara göre Barış Özbek için Survivor sona erdi.’' ifadelerini kullandı.

BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

14 Eylül 1986 tarihinde Castrop-Rauxel, Almanya'da dünyaya gelen Barış Özbek, BG Schwerin altyapısında futbola başlamış ve 2003-2004'te Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen altyapısına geçmiştir.

İki sene boyunca A takım forması giyen Özbek, 39 maçta 1 gol atmıştır. 2007-2008 sezonunda da takım arkadaşı Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a transfer olmuştur.

2007-2008 sezonunda, Karl-Heinz Feldkamp ile yeniden yapılanan Galatasaray'ın ilk transferlerinden biri Barış Özbek olmuştur. Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynayabilmektedir.

Almanya Yerel Ligi takımlarından Rot-Weiss Essen'de oynayan ve aynı zamanda Almanya 21 yaş altı milli futbol takımında da 16 kez forma giyen Barış'ın özellikleri Feldkamp'ın sisteminde kilit rol oynamasında etkili olmuştur.

2013 yılında Trabzonspor'a transfer olan Özbek, Union Berlin, Duisburg, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları giymiştir. Geçtiğimiz sezonun sonunda futbolculuk kariyerine son veren eski futbolcu, Minecan Özbek ile evlidir.

BARIŞ ÖZBEK OYNADIĞI TAKIMLAR