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    Survivor Barış'ın pota isyanı: Ödülleri istemiyorum

    Her hafta eleme potasına giren Barış Murat Yağcı, konseydeki konuşmasında yarışa çıkmadığı oyunlarda kazanılan ödüllerden faydalanmak istemediğini söyledi. Yağcı'nın bu kararı ise herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 12:04
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    Survivor Barış'ın pota isyanı: Ödülleri istemiyorum

    Survivor All Star'da Ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı, yarışmanın başladığı ilk günden bu yana eleme potasının vazgeçilmez ismi oldu.

    Geçtiğimiz günlerde oyun esnasında sakatlanan ve yarışmayı bırakmak istemediği için Acun Ilıcalı'nın diskalifiye teklifini kabul etmeyen Yağcı, bu hafta yeniden potaya girdi.

    24 saatlik 'Yokluk Adası' mücadelesini tamamlayan genç yarışmacı geri dönüşünde ise sessiz kalamadı.

    "Yeni bir güne nerede uyanacağımı bilmiyorum"

    Sık sık potaya girdiği için oyunlara çok fazla çıkamadığını söyleyen Yağcı, şu ifadeleri kullandı:

    "Ben buraya gelirken All Star'da yarışmak için geldim ama iş biraz değişti. Kendi alanım yok, kendim her akşam aynı yerde yatmıyorum ve yeni bir güne nerede uyanacağımı bilmiyorum. Bir şekilde hayal kuruyorum, kurduğumuz hayaller hedefime doğru götürüyor.

    Survivor Barış ın pota isyanı: Ödülleri istemiyorum #1

    "Benim oyunlara girmem gerekiyor"

    Önümde iki tane yol var. Bir tanesi yakın bir zaman içerisinde benim bir şekilde oyunlara girmem gerekiyor. Çünkü kafamda düşündüğüm ve kendime yediremediğim birçok konu var.

    Survivor Barış'ın pota isyanı: Ödülleri istemiyorum

    "Emek harcamadığım ödüllerden faydalanmak istemiyorum"

    Bunların en önemlisi de ben bir katkım olmadan ve hak etmediğim birçok durumun içine düştüğümü fark ettim. Uzun lafın kısası bundan sonraki emek harcamadığım hiçbir ödülden faydalanmak istemiyorum."

    Survivor Barış ın pota isyanı: Ödülleri istemiyorum #2

    Acun Ilıcalı: Kararını erteleyebilirsin

    Acun Ilıcalı ise Yağcı'nın ödül istediğinin üzerine şu yanıtı verdi:

    "Değişik bir düşünce. Şu an yokluk adasından geliyorsun. Bu konuda istersen kararını ertele. Hiçbir yarışmacımız için böyle bir durumun olmasını istemeyiz."

    Survivor Barış ın pota isyanı: Ödülleri istemiyorum #3


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