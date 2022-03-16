Survivor Batuhan ile sarmaş dolaş yakalanmıştı... O güzelin yatak odası pozları olay oldu!

Survivor Batuhan ile sarmaş dolaş yakalanmıştı... O güzelin yatak odası pozları olay oldu!

Survivor All Star yarışmacısı Batuhan Karacakaya ile sarmaş dolaş yakalanan Aleyna Çalışkan, Instagram hesabından paylaştığı yatak odası pozlarıyla dikkati çekti. Genç ismin karelerine beğeni yağdı.

4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayımlanan Aşk-ı Memnu dizisi, modası geçmeyen efsane diziler arasına yerleşti.

Halid Ziya Uşaklıgil'in kitabından uyarlanan dizinin başrollerinde ise Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Nur Fettahoğlu gibi isimler yer aldı.

2 sezon süren ve ekranda fırtınalar estiren dizinin çocuk oyuncusu Batuhan Karacakaya, hayat verdiği Bülent karakteri ile tanındı.

Daha sonra Diriliş Ertuğrul dizisi ile ekranlara geri dönen ve Dündar'a hayat veren Karacakaya, şimdilerde Survivor'da yarışıyor.

İkinci kez Survivor'a katılan ve adından söz ettiren Karacakaya, Aleyna Çalışkan ile plajda görüntülenmişti.

Sarmaş dolaş görüntülenen ikilinin pozları çok konuşulurken, Çalışkan sosyal medya hesabından nefes kesen kareler yayınladı.

ALEYNA ÇALIŞKAN ŞOV YAPTI

Konu hakkında sessiz kalmaya özen gösteren Aleyna Çalışkan, bu defa göğüs dekolteli yatak odası pozlarıyla adından söz ettirdi.

Çalışkan'ın iddialı pozlarına ''Güzellik abidesi'', ''Tam bir prenses'' ve ''Ateş ediyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Güzelliğini ve kusursuz fiziğini ortaya koyan Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya'nın arasında bundan sonra neler olacağı merak edilmeye başlandı.

Batuhan Karacakaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''24 yaşındayım ve itiraf etmeliyim ki 2 tane çocuğum var. 16 yıldır da evliyim. Böyle fotoğraflarımın çıkması, beni gerçekten çok büyük bir zarara soktu.

Bilmiyorum, bunun içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum? Bir fikri olan var mı? Ya şu zihniyetinizi değiştirin Allah aşkına! Şimdi de çocuklarımı almaya gidiyorum. Tamam mı?'' ifadelerini kullanmıştı.