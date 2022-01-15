Survivor Batuhan Karacakaya Netflix'teki sevişme sahnelerini eleştirdi! Tepkiler çığ gibi...

Survivor 2022 All Star'a katılan Batuhan Karacakaya, Netflix'te yayınlanan dizi ve filmlerdeki açık sahneler ve eşcinsel ögeleri eleştirdi. Karacakaya'nın sözleri, sosyal medyada tepki topladı.

Surivor'ın 2021 sezonunda Ünlüler kadrosunda yarışmış olan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, Survivor 2022 All Star ile ekranlara dönüyor.

Bir döneme damgasını vuran Aşkı Memnu dizisiyle büyük bir üne kavuşan Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz günlerde YouTube'ta yayınlanan ''Bi Başka'' adlı programa konuk oldu.

Aşk-ı Memnu dizisinde, olay akışından en son haberi olan evin sevimli çocuğu Bülent karakterini canlandıran Karacakaya, Netflix'te yer alan dizileri 'açıklığı' sebebiyle eleştirdi. Karacakaya'nın sözleri, sosyal medyada tepki topladı.

''MUHAFAZAKAR BİR AİLEYİM BEN''

Muhafazakar yapılı bir ailede yetiştiğini söyleyen Karacakaya, ''Netflix'te bir dizi izlerken bir anda çok açık bir sahneyle karşılaşmaktan sıkılıyorum. Muhafazakar bir aileyim.'' ifadelerini kullandı.

"CILKINI ÇIKARANLAR DA VAR"

Dizilerde yer alan pedofili, eşcinsellik ve çok açık görüntülere dikkat çeken ünlü oyuncu, ''Ben salonda Netflix izlerken bir anda annem geçerken, saçma sapan bir sahnenin olması ve benim de bunu izlememi görmesinden ben geriliyorum. Bazı diziler oluyor salonda rahat izleyemiyorum. Bu konuda RTÜK katı olamamalı ama cılkını çıkaranlar da var.'' sözleriyle tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Batuhan Karacakaya'nın Netflix dizileri hakkındaki sözleri, sosyal medya platformu Twitter'da tepki topladı.

Pek çok kullanıcı, "O zaman ailen Aşk-ı Memnu'da oynamayana nasıl izin verdi?" ya da "İzleme o zaman" gibi yorumlarda bulundu. İşte o tepkilerden bazıları...