Survivor Batuhan'ın Melisa'sı kimdir? Batuhan Karacakaya'nın her yarışmada seslendiği Melisa ortaya çıktı

Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent'i olarak tanınan Batuhan Karacakaya, Survivor'da her galibiyetinin ardından "Melisa!" diye bağırıyor. Peki Batuhan Karacakaya'nın Melisa'sı kimdir?

Survivor 2021’de Ünlüler takımında yer alan oyuncu Batuhan Karacakaya performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Ada hayatındaki hırslı yapısı ve oyunlardaki başarısıyla beğeni toplayan Batuhan Karacakaya, aldığı her galibiyet sonrası ‘Melisa’ diye bağırması seyircide merak uyandırdı.

Survivor oyunlarında başarılı sonuçlar almasıyla dikkat çeken Batuhan Karacakaya, oyunları kazandığında ‘Melisa’ diye bağırması izleyenler tarafından ‘Melisa kim?’ sorusunu araştırılmaya başlandı.

SURVİVOR BATUHAN'IN MELİSA'SI KİMDİR?

İlk başlarda sevgili olduğu düşünülen Melisa’nın aslında Batuhan Karacakaya’nın kız kardeşi Melissa Karacakaya olduğu ortaya çıktı.

Survivor Batuhan’ın kazandığı her oyunu kız kardeşi Melissa’ya armağan ettiği için ‘Melissa’ diye seslendiği öğrenildi.

Melisa, sosyal medya hesabından abisine bol bol destek veriyor, paylaşım yapıyor.

Sosyal medya hesabında en son abisini paylaşan Melisa Karacakaya abisine; "Ah canım abim kendini asla yalnız hissetme arkanda kocaman bir ailen var. Seni çok seviyorum ve seni çok özledim." notunu düşmüş.