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    Survivor Berkan Karabulut sevgilisi Lale Onuk'u öpmelere doyamadı!

    Birlikte tatile çıkan Lale Onuk ve Berkan Karabulut çifti aşk pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.
    • 13.08.2022 - 15:24
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    Survivor Berkan Karabulut sevgilisi Lale Onuk'u öpmelere doyamadı!

    Survivor yarışmasıyla ünlenen Berkan Karabulut ve sosyal medya fenomeni sevgilisi Lale Onuk aşklarına hız kesmeden devam ediyor.

    Sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını gözler önünde yaşayan ikili takipçilerinin beğenisini topluyor.Uzun süredir birlikte olan Lale Onuk ve Berkan Karabulut sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

    Son olarak Lale Onuk'un "Aşk adamım" notuyla paylaştığı kareler sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.İşte o kareler..

    Survivor Berkan Karabulut sevgilisi Lale Onuk u öpmelere doyamadı! #1

    Survivor Berkan Karabulut sevgilisi Lale Onuk u öpmelere doyamadı! #2

    Survivor Berkan Karabulut sevgilisi Lale Onuk u öpmelere doyamadı! #3


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