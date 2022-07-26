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Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk'tan cesur pozlar! 'Yanıyor buralar'

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk'tan cesur pozlar! 'Yanıyor buralar'

Lale onuk bikinili pozları ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.Kısa sürede binlerce kez beğenilen fotoğraflarına yorum yağdı.İşte o kareler..