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- Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk'tan cesur pozlar! 'Yanıyor buralar'
Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk'tan cesur pozlar! 'Yanıyor buralar'
Lale onuk bikinili pozları ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.Kısa sürede binlerce kez beğenilen fotoğraflarına yorum yağdı.İşte o kareler..
- 26.07.2022 - 17:24
Survivor yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk güzelliği ile gündemden düşmüyor.Sosyal medya fenomeni olan Lale Onuk'un instagramda 642 bin takipçisi bulunuyor.
Sık sık sosyal medyada fotoğraf paylaşarak takipçilerinin beğenisi toplayan Lale Onuk son olarak tatil pozları ile gündeme geldi.
Güzel fenomen bikinili pozlarıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.Lale Onuk'un leopar desenli bikinisiyle paylaştığı kare kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.Sevgilisi Berkan Karabulut bu kareye "Meleğim" yorumunu yaptı.İşte o kare..
Lale Onuk'un "Ciddiyetim yine kısa sürdü" notuyla paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı.