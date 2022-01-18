Survivor Berkan'ın güzelliğiyle baş döndüren sevgilisi! Lale Onuk bir zamanlar bambaşka biriymiş...

Survivor All Star yarışmasında boy gösteren Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, herkesin dikkatini çekti. Güzelliği ile kısa sürede gündem olan Onuk, eski zamanlarına ait bir kare yayınladı.

2020 yılında Survivor yarışmasında boy gösteren Berkan Karabulut, finale kadar gelme başarısı gösterdi.

"Babako" lakabı ile tanınan genç ve başarılı yarışmacı, yarışma sırasında sevgilisi Lale Onuk'un gönderdiği video mesaj ile gündem olmuştu.

Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk bu videolu mesajdan sonra güzelliği ile kısa süre içerisinde tanındı ve sosyal medya üzerinden takipçi sayısı arttı.

500 binden fazla takipçi sayısına ulaşan ve sosyal medya üzerinden reklam yaparak para kazanan Onuk, sevgilisinin yeniden Survivor'a katılması ile gündem oldu.

Sevgilisine olan desteğini sık sık sosyal medya üzerinden gösteren Lale Onuk, kilolu zamanlarına ait bir videoyu yayınladı.

Onuk yayınladığı videoya kalp emojisi koymayı ihmal etmezken, yaşadığı değişim görenleri şaşırttı.

LALE ONUK'UN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, sık sık gündeme geliyor. Karabulut ile verdiği pozlarla tanınan Onuk, Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla ile de arkadaş.

Sosyal medyayı aktif kullanan Onuk, kilolu zamanlarına ait olan bir videoyu paylaştı. Onuk daha önce yaptığı paylaşımlarda bir dönem çok kilolu olduğundan ve şimdilerde formuna dikkat ettiğinden bahsetmişti.

Genç kadının bu dediklerini doğrulayan karesi ise herkesi bir hayli şaşırttı. Lale Onuk'un oldukça değiştiği gözlerden kaçmadı.

"PEKİ BU TİP"

İddialı tarzıyla ve güzelliğiyle Berkan fanlarının dikkatini çeken Onuk, son olarak sevgilisinin tanıtım fotoğrafıyla dalga geçti. O fotoğrafı paylaşan Lale Onuk fotoğrafa "Peki bu tip ne" notunu düştü.