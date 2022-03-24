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    • Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale beyaz mayosuyla sosyal medyayı yıktı! 'Bronz tenine ne yakışmış be'

    Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale beyaz mayosuyla sosyal medyayı yıktı! 'Bronz tenine ne yakışmış be'

    Survivor'da yarışan Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, Instagram'dan paylaştığı beyaz mayosuyla görenin aklını başından aldı. Sevgilisi ile olan karesini paylaşan Onuk, yaza göz kırptı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 20:51
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    Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale beyaz mayosuyla sosyal medyayı yıktı! 'Bronz tenine ne yakışmış be'

    Acun Ilıcalı'nın uzun süredir TV8 ekranları için hazırladığı Survivor yarışması, bu sene All Star olarak devam ediyor.

    Son yılların en iyilerinin yarıştığı Survivor All Star'a giden Berkan Karabulut, ilk katıldığı zaman dikkati çeken bir isim olmuştu.

    2020 yılında yarışan ve "Babako" lakabıyla beğenilen Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk ise sosyal medyanın yeni gözdesi oldu.

    Lale Onuk, Berkan Karabulut'un yarıştığı dönem gönderdiği video ile tanınmış ve sonrasında sosyal medya üzerinden adını duyurmayı başarmıştı.

    Instagram üzerinden reklam alan ve güzelliği ile gözde haline gelen Lale, Survivor'daki sevgilisine sıklıkla destek veriyor.

    Onunla olan karelerini paylaşan Onuk, son olarak yazı özlediğini dile getiren bir fotoğrafını yayınlandı.

    Genç ve güzel ismin beyaz mayosuyla poz verdiği kareyi görenler ise "Bu ne güzellik Lale!" demeden kendisini alamadı.

    LALE ONUK'TAN NEFES KESEN PAYLAŞIM

    Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, "Yaz gelsin artık dedirten bir fotonu ekle" paylaşımlarına kayıtsız kalamadı.

    Yazı ve sevgilisini özlediğini belirten Onuk, beyaz mayosuyla olan karesini hikaye kısmından yayınlandı.

    Survivor Berkan ın sevgilisi Lale beyaz mayosuyla sosyal medyayı yıktı! Bronz tenine ne yakışmış be #1

    Lale Onuk'un beyaz mayolu fotoğrafı fiziğinin ne kadar kusursuz olduğunu ve kendisine ne kadar iyi baktığını gözler önüne serdi.

    Berkan Karabulut'la yakıştırılan Lale Onuk, bu kareleri sayesinde de bolca iltifat aldı.

    Miss Turkey yarışmasıyla tanınan Lale Onuk, Berkan Karabulut sayesinde de sosyal medyadan reklamlar almaya, tanınmaya başladı.

    Survivor Berkan ın sevgilisi Lale beyaz mayosuyla sosyal medyayı yıktı! Bronz tenine ne yakışmış be #2


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