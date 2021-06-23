Survivor Berkay kimdir? Survivor'dan elenen Berkay Yuvakuran hakkında..

Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yarışmaya başlayan ve oldukça başarılı bir perfomans sergileyen Berkay Yuvakuran, bu hafta Survivor olma hayallerine veda etti. Peki Survivor Berkay kimdir?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 sezonunda gönüllüler takımına katılan Berkay yuvakuran, Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, adaya veda eden isim oldu.

Takımların karıştırılması sonrasında Kırmızı takıma geçen Berkay, son ada konseyinde eleme adayı oldu. SMS oylamasında en az oyu alan başarılı yarışmacı, yarı final öncesi Survivor'a veda eden isim oldu.

Elemenin ardından arama motorları üzerinden ünlü futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Survivor Berkay hakkında yoğun bir araştırma başladı. Peki Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Berkay Yuvakuran hakkında merak edilenler...

SURVİVOR BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya gelen Berkay Yuvakuran, Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur.

Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan, bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray ve Miili Takım’da oynayan eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur ve baba tarafından Bursalıdır.

Aile kökleri Makedonya'ya dayanan Berkay, üçüz olarak dünyaya gelmiştir. Utku ve Alperen isminde kardeşleri vardır. Utku Yuvakuran, Beşiktaş takımında kalecilik yapmaktadır.

Boyu 1.90 m, kilosu ise 89 kg olan Berkay; güçlü fiziği, hava topu hakimiyeti ve sert şutları ile yer aldığı takımlarda adından sıkça söz ettirmektedir.

Futbol hayatına 2008 yılında Pendikspor'un alt yapısında başlayan Berkay Yuvakuran, 2011 yılına kadar bu takımın formasını terletmiştir. Ardından 2012 yılında Sancaktepe Futbol Kulübü'ne giden Berkay Yuvakuran, 2013 yılına kadar da burada oynamıştır. Sonrasında Beylerbeyi, Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor, Karabekirspor formaları giymiş ve 2018 yılında Dudullu'ya transfer olmuştur.

2021 Survivor Gönüllüler takımına dahil olan Berkay Yuvakuran kendisini hırslı, eğlenceli ve sinirli bir kişilik olarak tanımlamıştır.

Survivor'daki heyecanı sonuna kadar yaşamak ve savaşçı kimliğini ortaya koyup Türkiye'ye göstermek amacıyla Sruvivor'a katıldığını söyleyen Berkay Yuvakuran, ''Ünlü ailenin ünsüz çocuğu olarak Survivor’da şampiyon olmak istiyorum!'' demişti.





SEMİH YUVAKURAN KİMDİR?

1 Eylül 1963 tarıhinde Bursa'da doğan Türk eski milli futbolcu Semih Yuvakuran, önce Galatasaray'da sonra Fenerbahçe'de sol bek mevkiinde oynamıştır. Alperen, Utku ve Berkay adında üçüz erkek çocukları vardır.

Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray takımının Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale çıkmasında büyük bir rol oynamıştır.

Toplamda 25 kez milli formayı giyen Yuvakuran, 1989 - 1990 sezonunun sonunda Fenerbahçe takımına transfer olmuştur.