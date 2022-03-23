Survivor Berna Canbeldek'e diskalifiye yaramış! Son pozuna 'OnlyFans aç' yorumları yağdı...

Survivor'da Sahra Işık ile kavgası nedeniyle diskalifiye edilen Berna Canbeldek, son pozuyla sosyal medyayı adeta salladı.

Berna Canbeldek ilk olarak 2014 sezonunda katıldığı Survivor yarışması ile adını duyurdu.

Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Boxun Yıldızları'na katılmıştı.

Gönüllüler takımında yarışan dövüş sporcusu Canbeldek, yarışmacı Sahra Işık'ı darbetmesi üzerine diskalifiye edilmesiyle ününe ün kattı.

2018 yılında yeniden All Star'a katılma şansı verilen Berna Canbeldek, bu seferde sakatlığı nedeniyle ada macerasını yarıda bıraktı.

SURVİVOR BERNA'DAN OLAY POZLAR

O dönem tepkileri üzerine çeken yarışmacı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından yine söz ettirmeyi başardı.

Çıplak pozlarını 155 bin takipçili Instagram hesabından paylaşan eski Survivor yarışmacısının son hali, görenleri hayrete düşürdü.

Berlin doğumlu olan ve hayatına orada devam eden Canbeldek'in değişimi takipçilerini mest etti.

Fotoğrafların altında "Güzellik", "Bu nasıl bir değişim", "OnlyFans aç artık" yorumları yağdı.

İşte Berna Canbeldek'ten cesur pozlar...