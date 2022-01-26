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- Survivor Berna Keklikler cesur pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Sevgilisiyle yarı çıplak...
Survivor Berna Keklikler cesur pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Sevgilisiyle yarı çıplak...
- Haber Merkezi
- 26.01.2022 - 22:20
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor.
Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen ve 'ünlüler-gönüllüler' formatında gerçekleşen Survivor All Star, yarışmacılarıyla da sık sık gündeme geliyor.
Daha önce Survivor 2017 sezonunda yarışan 32 yaşındaki Berna Keklikler, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
Survivor All Star 2022'nin Gönüllüler takımı yarışmacısı Berna Keklikler, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.
UZUN YILLAR MODELLİK YAPTI
1989 yılında Almanya'da dünyaya gelen Berna Keklikler, ekonomi üzerine eğitim aldı ve uzun yıllar modellik yaptı.
Fitness, yüzme, voleybol ve crunch sporlarıyla ilgilenen Keklikler, Göz6 programını kazandıktan sonra Survivor 2017 sezonuna katıldı.
YARI ÇIPLAK POZLARI BEĞENİ TOPLADI
Instagram'da 340 bini aşkın takipçisi bulunan Berna Keklikler'in sevgilisiyle verdiği cüretkar kareler, dikkati çekti.
Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Survivor yarışmacısının yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı.