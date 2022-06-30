Survivor Berna Keklikler derin yırtmacıyla yürek hoplattı! 'Fazla cesur..'

Berna Keklikler cesur kıyafetiyle görenlerin ağzını açık bıraktı..

Survivor All Star yarışmasına erken veda eden isimlerden olan Berna Keklikler bu akşam düzenlenen yarın final gecesinde giydiği kıyafet ile ortalığı salladı.

Cezur pozları ile zaman zaman gündeme gelen Berna Keklikler geceye adeta damga vurdu.Berna Keklikler'in derin bacak yırtmacı bulunan kıyafeti sosyal medyada gecenin en çok konuşulanları arasında yer aldı.

İşte Berna Keklikler'in Survivor All Star yarı final gecesine damga vuran o kıyafeti;