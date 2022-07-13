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    Survivor Berna Keklikler karın kaslarını sergiledi! 'Olağanüstü güzellik..'

    Berna Keklikler, sosyal medya paylaşımları ile gündem olmaya devam ediyor.Bikinili pozuyla binlerce beğeni alan tescilli güzele yüzlerce yorum geldi..
    • 13.07.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 11:46
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    Survivor Berna Keklikler karın kaslarını sergiledi! 'Olağanüstü güzellik..'

    Survivor yarışmasıyla ünlenen Berna Keklikler sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile gündemden düşmüyor.

    Cesur pozları sosyal medyayı sallayan Berna Keklikler son yaptığı paylaşım ile yine isminden söz ettirdi.

    Survivor Berna Keklikler karın kaslarını sergiledi! Olağanüstü güzellik.. #1

    Berna Keklikler 2011 yılında Almanya’da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışmasında 2011 güzeli seçildi.Tescilli güzel 2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla büyük kitlelere ulaştı.

    Aktif olarak instagram hesabından paylaşımlar yapan Berna Keklikler'in kırmızı bikinisi ile paylaştığı pozlar ile gündem oldu.Takipçileri "Olağanüstü güzellik" yorumları yaptı. İşte o olay yaratan pozlar;

    Survivor Berna Keklikler karın kaslarını sergiledi! Olağanüstü güzellik.. #2

    Survivor Berna Keklikler karın kaslarını sergiledi! Olağanüstü güzellik.. #3


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