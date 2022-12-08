Survivor yarışması ile ünlenen Berna Keklikler, cesur pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya ve hayranlarının yorumlarını toplamaya devam ediyor.

25 Şubat 1989 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Berna Keklikler, ilk olarak Göz6 isimli yarışma programı ile ekrana gelmeye başladı.

Bu yarışmayı kazanan Berna Keklikler, akabinde ise Survivor 2017'nin kadrosuna dahil oldu. Almanya'da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışması 2011 güzeli seçilen Keklikler, Survivor sayesinde tanınmaya başladı.

Survivor yarışmasındaki sempatik tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Berna, oyunculuk üzerine eğitim aldı ve bu alanda da çalışmalar yapmaya başladı.

Anne - babası Almanya'da yaşayan Berna Keklikler, kardeşi ile İstanbul'da yaşıyor ve sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan Berna Keklikler, sosyal medya üzerinden cesur karelerini yayınlıyor.

Survivor yarışmasından sonra popülerliği artan Keklikler, paylaştığı cesur kareler ile hayranlarından farklı farklı yorumlar alıyor.

Berna Keklikler'in olay dövmesi

Survicor yarışmasından sonra bir hayli değişen Berna Keklikler'i tanımak zaman geçtikçe zorlaşıyor. Yüzü ve fiziği ile her geçen gün farklılaşan Keklikler, hayranlarının bazılarından ise eleştiri alıyor.

Estetği fazla kaçırdığını düşünenen hayranları Keklikler'i eleştiriyor. Bazıları ise güzelliğine dair yapıcı yorumlar yapıyor. Cesur karelerini yayınlayan ve eleştirileri umursamayan Berna Keklikler, kasığındaki dövmesini paylaştı.

Bikinili pozunu yayınlayan ve bir de not düşen Berna Keklikler için, yorumlar peş peşe geldi. 389 bin takipçisi olan ve Tiktok dahil olmak üzere sosyal mecralarda aktif olan Keklikler, oyunculuk alanında başarı ile ilerlemek istiyor.