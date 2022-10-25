TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 2017 sezonunda yarışan Survivor Berna Keklikler, mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı. Ünlü isme takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 2017 yılında yayınlanan sezonunda yarışan yarışmacı Berna Keklikler, yarışma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Survivor yarışmasında sergilediği performansla dikkat çeken ünlü isim, 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir.

Model Berrin Keklikler kardeşi olarak bilinen ismin üç kardeşi olduğu ve bir kız bir de erkek kardeşi olduğu bilinmektedir. Anne ve babası Almanya'da yaşayan isim ekranda severler tarafından ilk kez Göz6 isimli yarışma programı ile tanınmaya başlanmıştır. Yarışmayı kazanan ve sonrasında Survivor 2017 yarışmasına dahil olan isim, ayrıca Stil Avcıları isimli yarışma programında da yarışma imkanına sahip olmuştur.

Keklikler, ekonomi üzerine eğitim almıştır ve 2014 senesinden bu yana kardeşi ile beraber İstanbul'da yaşamaktadır. Aynı zamanda geçmiş senelerde Almanya'da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışmasında 2011 güzeli seçilen isim, hobi olarak yüzme ve spor kariyerleriyle uğraşmıştır.

Mini elbiseli paylaşımıyla büyüledi!

Survivor'ın 2017 sezonunda da oldukça ses getirdiği bilinen Keklikler, sosyal medyada yaptığı mini elbiseli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

Ünlü isme takipçilerden pek çok yorum ve beğeni yağarken, bazı takipçiler Keklikler'e "Kusursuz güzellik", "Survivor tarihinin en güzeli" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Survivor Berna Keklikler'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...