Survivor Berna Keklikler son Instagram pozlarıyla büyüledi! 'Yerli Monica Bellucci' Survivor yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Berna Keklikler'in son Instagram pozları takipçilerinin beğenisini kazandı. İşte o kareler..

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TV8 ekranlarının popüler yarışma programı Survivor'a katıldıktan sonra ünlenen ve sosyal medyada büyük bir kitleye ulaşan Berna Keklikler Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor.

Berna Keklikler'in son olarak paylaştığı pozlar takipçileri tarafından tam not aldı.

Survivor programı ile televizyonlara çıkan ve ünlenen Berna Keklikler sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.

Yarışmanın ardından sosyal medyada popülerliğini artıran Berna Keklikler'in 376 bin takipçisi bulunuyor.

Berna Keklikler son olarak paylaştığı iddialı pozlar ile adından söz ettirdi. İşte Berna Keklikler'in son paylaşımı..

Instagram hesabından bol bol fotoğraf paylaşan Berna Keklikler'in her paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.