Haberler

Medya Haberleri

Survivor Berna Keklikler'in değişimi şoke etti! Bambaşka bir Berna...

Survivor Berna Keklikler'in değişimi şoke etti! Bambaşka bir Berna...

Bir dönem Survivor'da yarışan Berna Keklikler, değişimi ile herkesi şaşırttı. Oyunculuk ve modellik yapan Keklikler, son hali ile takipçilerinden tam puan aldı.