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- Survivor Berna Keklikler'in değişimi şoke etti! Bambaşka bir Berna...
Survivor Berna Keklikler'in değişimi şoke etti! Bambaşka bir Berna...
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 19:23
- Güncelleme : 31.08.2021 - 19:24
2017 yılında Survivor'da yarışan Berna Keklikler sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
Survivor'a katıldığı dönemde Sabriye Şengül ile girdiği diyaloglarla dikkati çeken ve izleyenleri gülümseten Keklikler, modellik ve oyunculuk yapıyor.
Keklikler'in sosyal medya hesabından paylaştığı son pozlar ise dikkati çekti.
Takipçileri oyuncuyu tanımakta zorluk çekerken, estetik yaptırdığına dair iddialar gündeme geldi.
SURVİVOR BERNA BAMBAŞKA BİRİ OLDU
2016 yılının Eylül ayında TV8'de başlayan Göz6 programına katılarak Survivor hedefi için ilk adımını atan Berna Keklikler, Göz6 evinde finale çıktı.
Kızlar Takımı'nın şampiyonu olan Berna, Survivor 2017'ye katılma hakkını kazandı.
Survivor'da dikkatleri üzerine çeken ve hafızalara kazınan Keklikler, son hali ile herkesi şaşırttı.
"Survivor tarihinin en güzel kadını" gibi yorumlar alan yarışmacıya bunun dışında da estetiğin dozunu artırdığı yönünde eleştiriler geldi.