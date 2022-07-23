Survivor Berna'nın kardeşi Berrin Keklikler cesur pozlarıyla olay oldu! 'Ablasından daha güzel'

Survivor Berna'nın kardeşi Berrin Keklikler cesur pozlarıyla olay oldu! 'Ablasından daha güzel'

Survivor Berna Keklikler'in kardeşi Berrin Keklikler cesur pozları ile dikkat çekiyor.Ablasına benzerliği dikkat çeken oBerrin Keklikler'in bikinili pozları beğeni topladı..

Survivor yarışmasıyla ünlenen Berna Keklikler'in kardeşi Berrin Keklikler sosyal medyada gündem oldu.Ünlü ismin kardeşi en az abladı kadar sosyal medyada tanınıyor.

Berrin Keklikler paylaştığı cesur pozlar ile gündeme oturdu.Instagram hesabında 137 bin takipçisi bulunan Berrin Keklikler bol bol fotoğraf paylaşarak gündeme geliyor.

Ablası Berna Keklikler'e benzerliğiylede konuşulan Berrin güzelliği ve fiziği ile dikkatleri çekmeyi başarıyor.İşte Berrin Keklikler'in bazı instagram paylaşımları..