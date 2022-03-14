Survivor Berna'nın kardeşi hem ünlü hem de tam bir afet-i devranmış! Kalp atışını değiştiren pozlar...

Survivor Berna'nın kardeşi hem ünlü hem de tam bir afet-i devranmış! Kalp atışını değiştiren pozlar...

Survivor yarışmasına katılan Berna Keklikler'in kardeşi kız kardeşi Berrin Keklikler, güzelliği ile gündem oldu. Ablasını sollayan Berrin Keklikler, 2013 yılında katıldığı Miss Turkey'de 2. oldu.

Acun Ilıcalı'nın hazırladığı ve zaman zaman sunuculuğunu yaptığı Survivor, All Star olarak devam ediyor.

Uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu sene, son yılların en güçlü isimleri kozlarını paylaşıyor.

Birbirinden ünlü ve güçlü yarışmacının bir araya geldiği Survivor yarışması, her geçen gün daha çok zorlaşıyor.

Yine bu zorlu yarışmada daha önce mücadele eden ve All Star'da da boy gösteren Berna Keklikler, dikkatleri çekiyor.

İlk katıldığı yarışmadan sonra değiştiği hatta estetik yaptırdığı gündeme gelen Berna Keklikler, kardeşiyle gündem oldu.

Berna Keklikler'in kendisine benzeyen güzeller güzeli kardeşi Berrin Keklikler ise tıpkı ablası gibi bir hayli ünlü...

BERNA'NIN KARDEŞİ BERRİN KEKLİKLER

Berrin Keklikler, 2013 yılında katıldığı Miss Turkey'den 2. olarak ayrıldı. Sonrasında Rusya'da düzenlenen Miss World'de Türkiye'yi temsil etti.

Oyunculuk deneyimi de bulunan Berrin Keklikler, Çılgın Dersane Üniversitede filminde kamera karşısına geçti.

Müzikle de ilgilenen Berrin Keklikler'in Bir Anda, Acıtır ve Havaya gibi şarkıları da bulunuyor. Sosyal medyada epey aktif olan Berrin Keklikler, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Berrin Keklikler'in pozlarına, ''Güzellikte ablasını sollamış'' ve ''Nutkum tutuldu, sen gerçek misin?'' gibi yorumlar yapılıyor.