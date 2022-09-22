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    Survivor Berna'nın yırtmacı kasığını geçti... "Bacakların kalın ama yakışmış beybi"

    Survivor yarışması ile ün kazanan Berna Keklikler, son pozları ile olay oldu. Güzelliği ile etkileyen Berna, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.
    • 22.09.2022 - 17:15
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    Survivor Berna'nın yırtmacı kasığını geçti... 'Bacakların kalın ama yakışmış beybi'

    25 Şubat 1989 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Berna Keklikler, ilk olarak Göz6 isimli yarışma programı ile ekran karşısına geçti.

    Bu yarışmadan sonra Survivor'a katılan Berna, burada dikkatleri üzerine çekti ve sempatik tavırlarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

    2011 yılında Miss Turkuaz Germany Yarışması'na katılan ve birinci olan Keklikler, Survivor'dan sonra kardeşi ile İstanbul'da yaşamaya başladı.

    Spor yapan ve modellik alanında da faaliyet gösteren Keklikler, Survivor All Star'ın kadrosunda da yer aldı.

    Survivor All Star'da yarışmanın ortalarında elenen ve yine dikkatleri üzerine çeken güzel isim, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.

    Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları ve cesur pozları ile adından söz ettiren Berna, son olarak yırtmaçlı bir elbise ile kamera karşısına geçti.

    Yırtmaçlı elbisesi ile poz veren ve övgü dolu yorumlar alan Berna, güzelliğini bir kez daha sergiledi.

    Berna Keklikler büyüledi

    Instagram'da 400 bine yakın takipçisi olan Survivor yarışmacılarından Berna Keklikler'in, elbisesi ile verdiği poz ortalığı kasıp kavurdu.

    Düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacı, cesur halleriyle ise herkesi etkiledi.

    Bazıları yarışmacıya övgüler yağdırdı bazıları ise bacaklarının çok kalın olduğunu söylemeden edemedi.

    Kalp emojileri ve beğeniler alan Keklikler, Survivor'dan sonra ekranlarda gözükmedi.

    Survivor Berna nın yırtmacı kasığını geçti... 'Bacakların kalın ama yakışmış beybi' #1

    Survivor Berna nın yırtmacı kasığını geçti... 'Bacakların kalın ama yakışmış beybi' #2

    Survivor Berna nın yırtmacı kasığını geçti... 'Bacakların kalın ama yakışmış beybi' #3


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