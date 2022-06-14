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- Survivor birincilik ödülü: 2022 Survivor All Star şampiyonu ne kazanacak, belli mi?
Survivor birincilik ödülü: 2022 Survivor All Star şampiyonu ne kazanacak, belli mi?
Survivor All Star 2022 sezonunda final için geri sayım başladı. Peki bu sene Survivor 1. ödülü ne olacak? Survivor şampiyonu ne kazanacak belli oldu mu? İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 14.06.2022 - 10:50
Survivor All Star'da finale doğru heyecan yükselirken, ödül de merak konusu oldu.
Şampiyonun belli olacağı final öncesi, Survivor'ın bu sezonki birincilik ödülü ne olacak sorusu izleyicilerin gündeminde.
Para, araba, ev gibi ihtimallerin bulunduğu büyük ödülün belli olup olmadığı sorgulanıyor.
Peki Survivor birincilik ödülü nedir? Survivor 2022 şampiyonu ne kazanacak? İşte detaylar...
2022 Survivor All Star şampiyonluk ödülü belli mi?
Geçen senelerde şampiyonlata 500 bin TL ödül verilmişti. Ancak All Star sezonu için daha farklı bir beklenti bulunuyor.
2022 yılında Survivor All Star şampiyonluk ödülüne dair de henüz resmi bir açıklama gelmedi.