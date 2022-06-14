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Survivor birincilik ödülü: 2022 Survivor All Star şampiyonu ne kazanacak, belli mi?

Survivor birincilik ödülü: 2022 Survivor All Star şampiyonu ne kazanacak, belli mi?

Survivor All Star 2022 sezonunda final için geri sayım başladı. Peki bu sene Survivor 1. ödülü ne olacak? Survivor şampiyonu ne kazanacak belli oldu mu? İşte detaylar...