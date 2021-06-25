Survivor birincilik ödülü nedir? Survivor 2021 şampiyonu ne kadar kazanacak?

Survivor birincilik ödülü nedir? Survivor 2021 şampiyonu ne kadar kazanacak?

Survivor 2021'de büyük finale sayılı saatler kala, şampiyon olanın kazanacağı ücret, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Survivor 2021 şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte detaylar..

Her yıl gerçekleştirilen dünyanın en zorlu yarışma programı Survivor 2021'de bu akşam büyük final heyecanı yaşanacak.

Survivor 2021 sezonunda Aleyna ve Ayşe yarı final turunda yarışmaya veda ederken, İsmail Balaban ile Yiğit Poyraz büyük finale kaldı.

Şampiyonun belli olacağı final öncesi, Survivor'ın bu sezonki birincilik ödülü de merak konusu oldu. Survivor izleyicileri, 1. olana verilecek ödülün miktarı hakkında araştırmalar yapıyor.

Peki Survivor birincilik ödülü nedir? Survivor 2021 şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte detaylar...

SURVİVOR 2021 BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?

TV8'in uzun soluklu yarışma programı Survivor'ın 2021 sezonunda final anı geldi.

Finale kalan İsmail ve Poyraz arasından şampiyon olacak yarışmacı, bu akşam netlik kazanacak. Survivor 2021'de şampiyon olan isim, büyük ödülün de sahibi olacak.

Survivor 2020'de şampiyon olan yarışmacı 500 bin TL kazanmıştı. Bu yıl birinci olan ismin kazanacağı para ödülü henüz açıklanmadı.

Ancak Survivor 2021 sezonunda ödülün bir miktar daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Büyük ödül kesinleşir kesinleşmez haberimizde yer alacak.