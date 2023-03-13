Survivor Birleşme Partisi ne zaman yapılacak? Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor'da takımlar karışacak mı? TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen programı Survivor'da Birleşme Partisi'nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programında yarışmacı sayısı zamanla azalmaya devam ediyor. Peki Survivor'da takımlar karışacak mı? Survivor Birleşme Partisi ne zaman?

Her sene ilgiyle izlenen ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, bu sene Ünlüler Gönüllüler formatı ile yayınlanıyor. Yarışmada büyük final yaklaşırken birleşme partisinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Birleşme Partisi'nin ardından ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacıların bireysel olarak şampiyonluk yarışına girmesi bekleniyor. Peki takımlar ne zaman birleşecek? İşte birleşme partisi hakkında merak edilenler...

Survivor 2023 Birleşme Partisi ne zaman?

Survivor 2023'ün birleşme partisinin yapılacağı tarih sorgulanıyor. Son olarak Acun Ilıcalı, konseyde birleşme partisinin yapılacağı tarihi açıkladı. Ilıcalı o tarihe kadar 3 yarışmacının da eleneceğini ifade etti. Takımların karışıp karışmayacağının ise henüz belli olmadığı biliniyor. Belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

Acun Ilıcalı konseyde yapmış olduğu açıklamada birleşme partisinin 2 hafta sonra gerçekleşeceğini söyledi. Yani açıklamasına göre partinin 26 Mart tarihinde yapılması beklenmekte.

Gerçekleşen son konseyde Acun Ilıcalı şöyle konuştu:

"Survivor'da birleşme yakınlaşmıştır. 2 hafta sonra birleşme partisi olacak. Bu arada kötü haberim var. Birleşmeye kadar hızlandırılmış eleme var; o yüzden 2 değil 3 yarışmacı veda edecek."

Birleşmeden 1 gün önce eleme olacağını da söyleyen Ilıcalı "Ara verdiğimiz dönem var o yüzden elemeyi hızlandıracağız. Üç yarışmacı giderse birleşme sayısı güzelleşiyor. Bir veda olacaktı ama bir veda biraz hüzünlü olacak. " diye ekledi.