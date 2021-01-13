Survivor bu akşam neden yok? 13 Ocak Survivor yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Survivor bu akşam neden yok? 13 Ocak Survivor yok mu, yeni bölüm ne zaman?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünün yayın akışında yer alamaması bilgisiyle, Survivor bu akşam yayınlanmayacak. Peki, Survivor yeni bölüm neden yok?

Survivor 2020 bugün neden yok ve hangi günler yayınlanıyor sorusu, programı yakından takip edenlerin merak ettiği konu oldu.

Survivor yeni bölüm yerine Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanacağını gören izleyiciler Survivor yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman sorularını araştırıyor.

Peki Survivor yeni bölüm ne zaman? Acun Ilıcalı açıkladı..

SURVİVOR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Survivor 2021 13 Ocak Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finalinin ekrana gelecek olması nedeniyle yayınlanmayacak.

Haftanın 7 günü takipçileriyle buluşan Survivor Perşembe günü kaldığı yerden takipçileriyle buluşmaya devam edecek.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER?

9 Ocak'ta ekran macerasına başlayan Survivor, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, perşembe olmak üzere haftanın 5 günü yayınlanacak.

Yeni bölüm 14 Ocak Perşembe günü ekranlarda olacak.

İLK ELENEN İSİM

Survivor 2021 sezonunda ilk hafta yaşanan eleme gecesinde hayallerine veda eden isim belli oldu.

Eleme potasına giren gönüllüler takımı yarışmacısı Sena ada konseyinde SMS oylaması sonucunda elendi.

Survivor 2021'in elenen ilk yarışmacısı Sena Özdemir oldu.