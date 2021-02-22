Survivor Çağman kimdir? Çağman Çatay kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor Çağman kimdir? Çağman Çatay kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor 2021’de ada konseyinde Acun Ilıcalı yeni yarışmacının ünlüler takımına katılacağını açıkladı. Üst üste elemelerle eksilen ünlüler takımına Çağman Çatay dahil oluyor. Peki Çağman Çatay kimdir?

Acun Ilıcalı'nın müjdesinden sonra Survivor 2021'e yeni katılacak yarışmacının adı belli oldu.

Acun Ilıcalı, yeni yarışmacı Survivor Çağman'ı, 'Gönüllülere bir fazla kişi gelmiş oldu. Ünlüler takımına iyi bir yarışmacı girecek. Survivor'ın kimin olacağı belli olmuyor ama seçmelerden düşündükçe çok iyi hatırladığım çok değişik bir isim. Güç olarak iddialı bir isim, size heyecan verecek.' sözleriyle duyurdu.

Survivor seyircileri yeni yarışmacıya dair detayları hızla araştırmaya başladı. Peki Survivor Çağman Çatay kimdir, kaç yaşında?

İşte Çağman Çatay hakkında merak edilenler...

SURVİVOR ÇAĞMAN ÇATAY KİMDİR?

Tam adı Tuğrul Çağman Çatay olan yarışmacı, 16.05.1993 tarihinde İstanbul’da doğdu. Yedi kuşaktır İstanbul’un Eyüp ilçesinde yaşadığını belirten Çağman Çatay, aslen İstanbullu olup 2017’de Haliç üniversitesi BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu)’ndan mezun oldu.

Sporu çok seven Çağman Çatay’ın yer akrobasisi, handbalance, breakdance yoga, movement culture, basketbol, scuba diving, serbest dalış, yüzme, street workout/calisthenics, hiit workout, windsurf, yelken, masa tenisi, atletizm, parkour&freerunning, breathe hold, kule atlama, trambolin sporlarıyla ilgileniyor.

Spor eğitmenliği yapan Çağman Çatay, küçükken basketbol alanında okullar arası İstanbul şampiyonluğu, Türkiye 2.liği, en iyi 6.adam gibi ödüller kazanmış ve breakdans alanında 3. şampiyonluğu bulunuyor.

Ayrıca Yetenek Sizsiniz yarışmasında yarı finale kadar çıkmayı başarmış. Son olarak 2015, 2016, 2018 yıllarında Redbull Bcone top 16 dereceleri mevcut.

Survivor 2021 Ünlüler takımına yedeklerden katılan Çağman Çatay kendini şu şekilde tanımlıyor; "Çok enerjiğimdir, azcık çılgınım, positive vibes… En önemli özelliklerimden biri de çoğu alanda korkusuz olmak (hamam böcekleri, kırkayak, çıyan ve deniz anası hariç)"

Acunmedya organizasyonlarına hayranım olduğunu söyleyen Çağman Çatay, yarışmalar ve etkinlikler arasında kendini en çok gösterebileceği ve en zor yarışmanın Survivor olduğunu düşündüğünü belirtti.

Yedeklerden hiç kazanan olmadığını ve hayalininin ve amacının imkansızı ve yapılmamışı başarmak olduğunu söyledi.