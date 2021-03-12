Survivor’da Çağrı Atakan ve sunucu Murat Ceylan arasında yaşanan gerginlik sonucunda Acun Ilıcalı'dan yaptırım kararı gelmişti. Kendisine iki seçenek sunulan Çağrı Atakan, kararını açıkladı.

Geçtiğimiz bölümlerden birinde, Survivor Ünlüler takımının yarışmacısı Çağrı Atakan, sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürümüştü. Yaşanan gerginlik sonucunda Acun Ilıcalı, Çağrı Atakan’a karşı bir yaptırım kararı almıştı.

Bu yaptırım kararı sonrasında Acun Ilıcalı'dan bir hafta süre talep eden Survivor Çağrı Atakan, dün akşam yapılan acil konsey toplantısında verdiği kararı açıkladı.

Peki, Survivor Çağrı Atakan ne karar verdi? Çağrı Atakan Survivor’a devam edecek mi? İşte, detaylar..

ÇAĞRI ATAKAN SURVİVOR'A DEVAM EDECEK Mİ?

Survivor'da iletişim oyunu sonrasında ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan, Steven'ın sözlerine sinirlenerek sinir krizi geçirmişti. Çağrı Atakan, Steven'ın üzerine yürümeye çalımış, sunucu Murat Ceylan ise araya girerek durumu sakinleştirmeye çalışmıştı. Bu esnada ÇAğrı Atakan, Murat Ceylan'a, ''Ne yeter? Sana ne?'' şeklinde sert ifadeler kullanmıştı.

Acun Ilıcalı, acil durum konseyini toplayarak Çağrı için verilen yaptırım kararını açıklamıştı. Bundan sonraki 5 ödülden yararlanamayacağını belirten Ilıcalı, kalıp kalmama kararını Çağrı'ya bırakmıştı.

Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan, dün akşam yapılan acil konsey toplantısında Acun Ilıcalı’ya “Buradan gitmen beni mutlu eder dediğinizde, boğazım düğümlendi ve konuşamadım. Bana iki yol sundunuz. Ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim ya da gururumu bir kenara bırakıp burada kalacağım. Kusura bakmayın Acun Bey, gurumu bir kenara bırakarak annemi mutlu etmeye devam edeceğim.'' diyerek Survivor 2021 macerasına kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.