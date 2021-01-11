Survivor Cemal Hünal diskalifiye mi oldu? Cemal Hünal'a ne oldu, hastalığı ne?

Survivor Cemal Hünal diskalifiye mi oldu? Cemal Hünal'a ne oldu, hastalığı ne?

Survivor 2021 sezonunda ilk hafta geride bırakıldı. Ünlüler ve gönüllülerin zorlu mücadelesi devam ederken, Cemal Hünal'ın diskalifiye olduğu iddiaları ortalığı karıştırdı.

Survivür 2021 ünlüler kadrosunda yarışan Issız Adam olarak tanınan Cemal Hünal, ilk bölümlerde bir sakatlık yaşadı.

Yarışmadan iskalifiye olduğu iddiaları sosyal medyanın gündemine düşerken, konuyla ilgili gelişmeleri sıkı takipçileri araştırmaya başladı.

Peki Survivor Issız Adam diskalifiye mi oldu, Cemal Hünal elendi mi? İşte detaylar..

CEMAL HÜNAL DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Acun Ilıcalı'nın Survivor kadrosunda ilk açıkladığı isimlerden biri olan Cemal Hünal'ın rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceği iddiaları hızla yayıldı.

Oyuncunun hayranları ve yarışmanın izleyicileri detayları merak ediyor.

Ödül oyunlarında küçük bir sakatlık yaşayan Issız Adam lakaplı Cemal Hünal oyundan çıkmıştı. Kenardan takımına desteği sürdüren Cemal Hünal'in dün akşam yayınlanan bölümde sağlık durumu oldukça iyi gözüküyordu.

Bugün sosyal medyada yer alan iddialara göre, Cemal Hünal'ın sakatlığının ilerlediği ve ada şartlarına uyum sağlayamadığı nedeniyle diskalifiye olduğu iddia edildi.

Diskalifiye olduğu sosyal medya gündemine taşınan Cemal Hünal ile ilgili henüz Acun Medya tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen bölümlerde durumun netleşmesi bekleniyor..

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

2 Ekim 1976, İstanbul’da doğan Hünal, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi.

Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

Los Angelesyaşındayken evlenip 2004 yılında 28 yaşındayken de boşanmış . Cemal Hünal, Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi.