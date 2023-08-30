Survivor Doğan Keser acı haberle yıkıldı! Ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.. Sosyal medya fenomeni ve eski Survivor yarışmacısı olan Doğan Keser yaptığı bir paylaşım ile acı haberi duyurdu. Ünlü isim babasının hayatını kaybettiğini açıkladı..

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Sosyal medyada çektiği dans videoları ile ünlenen ve daha sonra Survivor'a katılarak dikkat çeken sosyal medya fenomeni Doğan Keser acı bir haberle yıkıldı.

Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile babası Mehmet Keser'in vefat ettiğini açıkladı.

Doğan Keser yaptığı paylaşımda "Babamız Mehmet Keser saat 00:50 sularında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başımız sağolsun" ifadelerine yer verdi.

Doğan Keser'in bu paylaşımının altına ünlü dostları ve takipçilerinden binlerce başsağlığı ve destek mesajı geldi.

Sosyal medyanın sevilen isimleri arasında yer alan Doğan Keser 2021 yılında katıldığı Survivor'ın ardından büyük bir üne kavuşmuştu.

Doğan Keser babasının cenaze programının detaylarını paylaştı. Keser yaptığı açıklamada "Babamızın cenazesi Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazına mütakiben kılınacaktır" dedi.

Ünlülerden destek

Doğan Keser'e Gonca Vuslateri, Adem Kılıçcı, Ekin Uzunlar, Uğur Bilgin, Semih Öztürk ve Öykü Çelik gibi birçok ünlü isim başsağlığı diledi..