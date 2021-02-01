Survivor Doğan kimdir? Survivor yeni yarışmacısı Doğan Keser kaç yaşında, mesleği nedir?

'Sensin' repliğiyle ve şeffaf kargo olarak bilinen sosyal medyanın tanınan ismi Doğan Keser, Survivor 2021 yarışmasına yedek yarışmacı kadrosundan yarışmaya dahil oldu. Peki Doğan Keser kimdir?

Survivor 2021 yarışmasına yedek kadrodan yeni isimler katılmaya devam ediyor.

Fragmanda Doğan Keser’in Survivor’ın yeni yarışmacısı olduğu belli olması ile internette sorgulanmaya başlandı.

Fenomen Doğan Keser ''Sensin'' videolarıyla tanınmıştı. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Doğan Keser hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

2021 Survivor ünlüler takımında yarışacak olan Doğan Keser kimdir? Doğan Keser kaç yaşında, nereli? İşte Doğan Keser hakkında merak edilenler..

SURVİVOR DOĞAN KESER KİMDİR?

Doğan Keser 21.05.1992 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı. Fakat futbolu sadece bu takımda oynadığı, başka takımda oynamak kısmet olmadığını belirtiyor.

Doğan Keser, askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu. Sonrasında abisiyle istanbul Bakırköy’de perakende erkek giyim mağazası açtı.

Yeni yarışmacı için internette Doğan Keser evli mi sorusu araştırılıyor. Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser, evli ve 1 kız babası.

SURVİVOR DOĞAN KESER INSTAGRAM

Son zamanlarda sosyal medyada video üreten ve kendi adıma mizah sayfası olan Doğan Keser’in şu an 270 bin takipçisi var.

Instagram‘da aktif bir şekilde devam eden Doğan Keser’in kullanıcı adı “dogankesers”.