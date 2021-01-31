Survivor doktoru Metin Kuş kimdir? Metin Kuş kaç yaşında, hangi hastanede çalışıyor? Metin Kuş hakkında..

Survivor yarışmasının doktoru olarak tanınan Metin Kuş kimdir? sorusu her sezon merak edilen konular arasında yer alıyor. Yarışmacıların sağlık durumları ile ilgilenen Metin Kuş kimdir, kaç yaşında?

Yıllardır Survivor yarışmasında doktorluk yapan Metin Kuş, sempatik tavırlarıyla izleyicilerin sevgisini kazanan isimler arasında yer alıyor.

Arka planda olsa da yarışmanın merak edilen isimleri arasında yer alan Metin Kuş, Acun Ilıcalı ile yakınlığı ile de dikkat çekiyor.

Sık sık sakatlanmaların yaşandığı yarışmada, oyuncuların sağlıklarının emanet edildiği Metin Kuş hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Survivor doktur Metin Kuş kimdir? Metin Kuş kaç yaşında, nereli? Metin Kuş hangi hastanede çalışıyor? gibi sorular izleyicilerin araştırma konusu oldu.

Peki Survivor doktoru Metin Kuş kimdir? İşte Metin Kuş hakkında merak edilen bilgiler..

SURVİVOR DOKTORU METİN KUŞ KİMDİR?

Metin Kuş, kendi biyografisini şöyle anlatıyor:

"Op. Dr. Metin Kuş



21 Haziran 1963’de Tarsus’da doğdum. İlk, Orta ve Lise öğrenimim hep aynı şehirde geçti.

Şehir dışına çıkıyorum!

1982 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanana kadar hiç başka şehir görmedim. Üniversiteden 1988’de mezun oldum. Bilecik ve Diyarbakır’da mecburi hizmetimi yaptım.

1990 – 1996 Haydarpaşa Numune Hastanesinde hayatımın en yoğun ve renkli yıllarını geçirdim. Aynı dönemde Acıbadem Hastanesi nöbetleri hayatımı daha da renkli kıldı.

Özel bir hastanede çeyrek ömür!

1996 – 2016 yılları arasında Özel Göztepe Hastanesinde binlerce laporoskopik ve açık ameliyatlar, abartısız 20 bin sünnet, biyopsiler, kolonoskopi ve gastroskopiler ile geçen zamanda neredeyse aile gibi olduğumuz hastalarımla çok güzel dostluklar edindim.

Ek iş var dediler…

40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek bir teklif aldığımda hayatımda ilginç bir sayfa daha açıldı.

Son beş yıldır, senenin 4 – 5 ayı kendimi “tek başına tüm hastalıkları tedavi etmeye çalışan Survivor’un Doktor Metin Abisi” olarak buldum.

Hobisiz olmaz.

Ameliyatlarımdan arta kalan zamanlarımda tek başıma denizde yelken açarım. Çok şiddetli kar yağışı olmadığı sürece ulaşımımı motosiklet ile sağlayıp gezilere katılırım

(86 yaşına kadar motosiklet binen bir Baba’nın oğluyum). Motsikletimin tamir ve bakım işleri ile uğraşmak, mekanik sorunlarına ve zor arızalarına pratik çözümler üretmek beni mutlu eden hobilerim olmuştur.

Cadde doktoru oldum.

Ağustos 2016’dan itibaren artık Caddebostan Intermed Doktor Ofislerinde hastalarıma yardımcı olmaya çalışıyorum."

“SURVIVOR DOKTORU OLMAK ÇOK ZOR”

Metin Kuş, Survivor’da doktor olmayı ise şu sözlerle özetliyor; “Survivor yarışmacılar için çok zor bir sınav. Zor şartlar altında birbirleriyle, doğayla ve en önemlisi kendi içleriyle savaş veriyorlar. Dolayısıyla böyle bir yarışmada doktorluk yapmak da, normal branş doktorluğuna göre çok farklı ve zor. Size vereceğim örnekle bunu daha net anlarsınız; Fransız Survivor doktoru, bir yarışmacı oyun esnasında öldüğü için intihar etmişti...”

Survivor’da doktorluğun yanı sıra yarışmacıların babası, ağabeyi, dert ortağı, arkadaşı, sırdaşı olduğunu da belirten Dr. Kuş, “Sadece yarışmacılar da değil, buradaki tüm ekipten sorumluyum. Adada kaldığım evin kapısını hiç kilitlemem. 24 saat herkese açıktır” diyerek adadaki yerli halka da elinden geldiğince yardımcı olduğunu belirtiyor.