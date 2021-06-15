Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Haziran Survivor 2021 eleme adayı..

Survivor 2021'in 119. bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde kıran kırana bir mücadele sergileyen yarışmacılar, Survivor 2021'in 14 Haziran tarihli 119. bölümünde, haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Survivor Batuhan'ın elenmesi sonrasında son altıya kalan isim, zorlu parkurda kıran kırana mücadele ederek bireysel dokunulmazlık zırhına ve dokunulmazlık sembolüne sahip olmak için ter döktü. Ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan isim, ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını söyledi.

Yarışmayı yakından takip edenler, Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Survivor haftanın ilk eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 14 Haziran Survivor 2021 dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla 14 Haziran 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarına gelen Survivor 2021'de sayıları 6'ya düşen yarışmacılar, haftanın ilk kritik bireysel dokunulmazlık oyununa sıralama turuyla başladı.

Sıralama oyununda en başarılı süreye sahip olan İsmail ve Poyraz yarı finale kaldı. Diğer yarışmacılar ise Ayşe - Aleyna ve Dora - Berkay eşleşmesiyle yarı finale çıkmak için mücadele etti.

Dora - Berkay karşılaşmasında kazanan taraf Dora oldu ve Berkay'ı saf dışı bıraktı. Ayşe - Aleyna eşleşmesinde ise kazanan taraf Ayşe oldu ve böylece ön eleme turundan yarı finale çıkan isimler Dora ve Ayşe oldu.

Yarı final mücadelelerine geçildiğinde yarışmacılar, İsmail - Dora ve Ayşe - Poyraz şeklinde eşleşti. Takım arkadaşı Poyraz ile zorlu parkura çıkan Ayşe, Poyraz'a sayı vermeyerek 5-0'lık skorla adını finale yazdıran ilk isim oldu.

İsmail - Dora mücadelesinde ise 4-2 üstünlük sağlayan Dora, İsmail Balaban'ın geriden gelerek peş peşe aldığı sayılarla skoru 5-4 olarak güncellemesiyle oyunu kaybetti. Kritik bireysel dokunulmazlık oyununda İsmail, finale adını yazdıran 2. yarışmacı oldu.

Böylece kritik dokunulmazlık oyununda finalin adı Ayşe - İsmail oldu. Ayşe, İsmail karşısında başarısız oldu. Survivor 2021'in 119. bölümünde bireysel dokunulmazlık oyununu ve sembolünü kazanan isim İsmail Balaban oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kritik öneme sahip dokunulmazlık oyununu kazanarak dokunulmazlık sembolünün sahibi olan Survivor İsmail, Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirleme hakkına da sahip oldu.

İsmail, Acun Ilıcalı'nın, "Hangi yarışmacıyı eleme potasına gönderiyorsun?" sorusuna, Dora yanıtını verdi. Böylece mavi takım yarışmacısı Uğurtan Dora, haftanın ilk eleme adayı oldu.