Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Haziran Survivor 2021 eleme adayı..

Survivor 2021'in 125. bölümünde, haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki Survivor'da haftanın 3. eleme adayı kim oldu?

Şampiyonun belirlenmesine günler kala yarışmacılar, Survivor 2021'in 21 Haziran tarihli 125. bölümünde, haftanın üçüncü bireysel dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Dokunulmazlığın üçüncü etabında kıran kırana mücadele eden yarışmacılar, kendilerini garanti altına almak için zorlu parkurda ciddi performans sergiledi.

Ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan isim, ada konseyinde haftanın üçüncü eleme adayını söyledi. Böylece Survivor'da eleme adayı, yarı final öncesinde son kez belli oldu.

Peki, Survivor haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 21 Haziran Survivor 2021 dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Büyük finale adım adım yaklaşan Survivor 2021'in 125. bölümünde beş yarışmacı, parkurda sezonun en iyi performansını sergilemeye çalıştı.

Dokunulmazlık oyununda yaşanan kıran kırana mücadelede İsmail Balaban ile Ayşe, Poyraz ile Berkay yarı finalde eşleşti.

İsmail Balaban'ı 5-0 yenen Ayşe finale yükselirken, Berkay'ı 5-1 yenen Poyraz Ayşe'nin rakibi oldu. Poyraz ve Ayşe, dokunulmazlık finalinde mücadele verdi. 5-3 skorla Poyraz'ı geçen Ayşe, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan isim oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'in dün akşam yayımlanan 125. bölümünde, dokunulmazlık oyunu heyecanının ardından ada konseyi yaşandı.

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan Ayşe konseyde, Poyraz'ın güçlü bir rakip olduğunu bu nedenle kendine göre isim vereceğini söyledi. Ayşe, Acun Ilıcalı'nın, "Hangi yarışmacıyı eleme potasına gönderiyorsun?" sorusuna, Berkay yanıtını verdi. Böylece Survivor 2021'in bu haftaki üçüncü eleme adayı Berkay oldu.