Survivor Dora kimdir? Survivor'dan elenen Uğurtan Dora hakkında..

Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yarışmaya başlayan ve oldukça başarılı bir perfomans sergileyen Uğurtan Dora, bu hafta Survivor olma hayallerine veda eden isim oldu. Peki Survivor Dora kimdir?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 sezonunda gönüllüler takımına katılan Uğurtan Dora, Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, adaya veda eden isim oldu.

Takımların karıştırılması sonrasında Mavi takıma geçen Dora, son ada konseyinde eleme adayı oldu. SMS oylamasında en az oyu alan başarılı yarışmacı, finale kısa bir zaman kala Survivor'a veda eden isim oldu.

Elemenin ardından arama motorları üzerinden Survivor Uğurtan Dora hakkında yoğun bir araştırma başladı. Yarışmada başarılı bir performans gösteren ve karşı takımla yaşadığı polemikler ile sık sık gündeme gelen Survivor Dora'nın hayatı merak edildi.

Peki Survivor Dora kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Uğurtan Dora hakkında merak edilenler...

SURVİVOR UĞURTAN DORA KİMDİR?

7 Kasım 1984 tarihinde İstanbul’un Şişli semtinde doğam Uğurtan Dora, Saint Benoit Fransız ve 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde tamamlamıştır.

Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Uğurtan Dora’nın sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi birçok farklı dalda deneyimi bulunmaktadır.

Öte yandan Dora’nın, ENKA – TOFAŞ - Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunan Uğurtan Dora, aynı zamanda Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapmıştır.

2013-2018 yıllarında özel bir firmada yöneticilik görevini üstlenen Uğurtan Dora, 2000 yılında bu yana 50'den fazla reklamda rol almıştır.