Survivor Duygu kimdir? Survivor Duygu Serap Salman kaç yaşında, nereli? Survivor Duygu Instagram adresi ne?

Survivor 2021 sezonunda ilk yedek olarak yarışmaya katılan Duygu Serap Salman kimdir? merak konusu oldu. Survivor Duygu kimdir, kaç yaşında, nereli? Duygu Serap Salman hakkındaki bilgiler…

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. İkinci eleme haftasını geride bırakırken, 4 yeni yarışmacı sezona dahil oldu.

Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Duygu Serap Salman, izleyiciler tarafından internette sorgulanmaya başlandı.

Survivor 2021 yedek yarışmacısı Duygu Serap Salman kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları merak ediliyor.

İşte Survivor Duygu hakkında merak edilenler..

SURVİVOR DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?

urvivor Duygu, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da doğdu. Aslen Ağrılı olan Survivor Duygu, İstanbul'da yaşıyor.

Kişisel antrenör olarak çalışan Survivor Duygu, Yeni Levent Anadolu Lisesi mezun oldu.

Altı yaşından beri sporla ilgilenen Survivor Duygu'nun neredeyse yapmadığı spor kalmamış. Savaşçı, başarmayı seven, çalışkan bir insan olduğunu ifade eden Survivor Duygu; voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit ve dansla ilgileniyor.

Acun Ilıcalı Survivor Duygu'nun geçen sene trafik kazası için elemelere gelemediğini açıkladı. Kendisini anlatan Duygu, ''Benim için duygusal bir an. Benim için ihtimali olmayan bir şeydi. 1.5 yıldır bu ana hazırlanıyorum, duygusalım. Burayı parçalamaya geldim. Güç eşittir ben. Duygusal ilerlemeyeceğim, başarmak ve kazanmak için geldim. ifadelerini kullandı.

Dayanıklı, çözüm odaklı ve heyecanlı olarak kendini tarif eden Survivor Duygu, yarışmayı kazanması halinde 4, 13, 18 yaşlarında üç kardeşi için harcayacağını söylüyor.

SURVİVOR DUYGU INSTAGRAM HESABI

"duyguserapsalman" Instagram hesabını kullanan Survivor Duygu Serap Salman, spor yaptığı, arkadaşlarıyla birlikte olduğu zamanları ve sevgilisiyle birlikte geçirdiği anların fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.