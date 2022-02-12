Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un sütyensiz pozu nefes kesti!

Survivor Ekstra sunucularından Semih Öztürk'ün Ütopya programında tanışıp evlendiği fenomen eşi Kurretülayn Matur, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti.

Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranları için hazırladığı ''Ütopya'' adlı yarışma programı, yayınlandığı dönemde oldukça ilgi çekmişti.

2014-2015 tarihleri arasında yayınlanan Ütopya programının şampiyonu Semih Öztürk olmuştu. Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur aşkı ise yarışmaya damga vuran olaylardandı.

Yarışmayı izleyen herkes bu aşk hakkında konuşuyor, çift ise inişli-çıkışlı ve oldukça gergin bir ilişki yaşıyordu. Herkes bu aşkın yarışmadan sonra biteceğini söylerken, ikili dünyaevine girdi.

2016 yılında da Survivor'a katılarak ününü perçinleyen Semih Öztürk, şimdilerde Survivor Ekstra programının yorumcuları arasında yer alıyor.

Kendine has yorumlarıyla dikkati çeken Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur, magazin dünyasının dikkat çeken çiftleri arasında yer alıyor.

Ana Yüreği, Şefkat Tepe, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarda rol alan Kurretülayn Matur, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapıyor.

Mardinli bir baba ve Ispartalı bir annenin kızı olan Kurretülayn Matur, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla herkesin dikkatini çekiyor.

SÜTYENSİZ POZ

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Kurretülayn Matur, son olarak sütyensiz pozunu takipçileriyle paylaştı.

Kurretülayn Matur'un paylaşımına, ''Ve tanrı kadını yarattı'', ''Çok güzelsin çok!'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Kimi takipçileri ise güzel fenomenin iddialı pozlarına, ''Neden bu kadar soyunuyorsun'', ''İyice açıldın'' ve ''Sana bu haller yakışmıyor'' tarzında eleştirilerde bulundu.