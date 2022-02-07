Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede kimdir, kaç yaşında? Evrim Keklik ile anılıyor...

Survivor All Star 2022 sezonunun çok konuşulan isimlerinden Evrim Keklik'in, Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile aşk yaşadığı iddia edildi. Peki Furkan Dede kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2022 sezonunda aşk rüzgarları dinmiyor...

Geçtiğimiz günlerde Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı tartışma ile gündeme oturan Evrim Keklik'in Furkan Dede ile aşk yaşadığı iddiası, sosyal medyayı salladı.

Survivor All Star 2022 sezonunda Gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik'in, Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz yıllarda da hakkında aşk dedikoduları çıkan ikilinin yeniden birlikte olduğu iddia edildi.

İddiaların ardından "Furkan Dede" hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Peki Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede kimdir, kaç yaşında? İşte bilgiler...

FURKAN DEDE KİMDİR?

1986 Yılında İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Dede'yi tüm Türkiye Show TV'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışma ile tanıdı.

Yarışmada yaptığı yorumlar ile genel anlamda tepki çekse dahi adından söz ettirmeyi bilen isim yarışmadan 100 bin TL ödül ile ayrıldı.

Furkan Dede 2010 yılında, Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan ve "Var mısın Yok musun" yarışmacılarından seçilen Survivor Panama: Kızlar Erkekler yarışmasına katıldı.

Yıllar 2013'ü gösterdiğinde Acun Ilıcalı ile tekrar yolları kesişen isim TV8 ekranlarında "Oynat Bakalım" adlı komik video programında sunuculuk yaptı. Furkan Dede 2015 yılında Sinek 2'li programının da sunuculuk görevini üstlendi.

Sunucu Survivor yarışmasının ekranlara geldiği dönemlerde TV8 ve TV8,5 ekranlarında ortak yayınlanan "Survivor Ekstra" programının yorumculuk yapıyor.

Furkan Dede halen TV8 ekranlarında yayınlanan "Oynat Bakalım" programında sunuculuk yapıyor.