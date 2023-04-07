Survivor Elanur'dan kar üstünde mini kıyafetiyle cesur pozlar! 'Fotoğrafa bakarken üşüdüm' Survivor'dan elenen sosyal medya fenomeni Elanur'un son instagram pozları gündeme geldi. Karlar üzerinde verdiği pozları instagramdan paylaşan Elanur'un bu pozlarına beğeni yağdı..

Survivor 2023'te yarışan ve geçtiğimiz haftalarda yarışmadan elenen sosyal medya fenomeni Elanur Pat instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.

30 Aralık 2000 tarihinde dünyaya gelen Elanur Pat, Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği bölümü mezunudur.

Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Elanur Survivor'a veda ettikten sonra instagramdan paylaştığı pozlar ile beğeni topladı.

Twitch'te yaptığı yayınlar ile tanınan Elanur daha sonra şarkı çıkararak tanındı. Piyasaya çıkardığı "Bela" isimli şarkıyla tanınan Elanur instagram paylaşımları ile adından söz ettiriyor.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Elanur'un birbirinden cesur pozları sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alıyor.

İşte Elanur'un son instagram pozları

Elanur Pat'ın kar üzerinde verdiği pozlara takipçilerinden "Üşümüyor musun", "Çok güzelsin" ve "Bu ne güzellik" şeklinde yorumlar yapıldı.