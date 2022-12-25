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    Survivor Elanur'un cüretkar instagram pozları mest etti! 'Sen neymişsin Elanur'

    Survivor 2023'te yarışacak isimler arasında yer alan Elanur Pat'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.
    • 25.12.2022 - 10:57
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    Survivor Elanur'un cüretkar instagram pozları mest etti! 'Sen neymişsin Elanur'

    Acun Ilıcalı dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Survivor 2023'te yarışacak olan 6 yeni ismi açıkladı.

    Survivor 2023'te yer alacak isimler arasında sosyal medya fenomeni Elanur Pat'da yer alıyor.

    Elanur 30 Aralık 2000 tarihinde dünyaya geldi. 22 yaşında olan Elanur Pat Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği bölümünde okudu

    İlk olarak Twitch platformunda yaptığı yayınlar ile tanınmaya başlayan Elanur daha sonra çıkardığı "Bela" isimli şarkıyla ününe ün kattı. Sosyal medyada fenomen haline gelen Elanur'un instagram paylaşımları dikkat çekiyor.

    Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Elanur'un birbirinden cesur pozları sosyal medyada gündeme geldi.

    İşte Elanur'un bazı instagram paylaşımları..

    Survivor Elanur un cüretkar instagram pozları mest etti! Sen neymişsin Elanur #1

    Survivor Elanur un cüretkar instagram pozları mest etti! Sen neymişsin Elanur #2

    Survivor Elanur un cüretkar instagram pozları mest etti! Sen neymişsin Elanur #3

    Survivor Elanur un cüretkar instagram pozları mest etti! Sen neymişsin Elanur #4

    Survivor Elanur un cüretkar instagram pozları mest etti! Sen neymişsin Elanur #5

    Survivor Elanur un cüretkar instagram pozları mest etti! Sen neymişsin Elanur #6

    Survivor Elanur un cüretkar instagram pozları mest etti! Sen neymişsin Elanur #7

    Survivor Elanur un cüretkar instagram pozları mest etti! Sen neymişsin Elanur #8

    Survivor Elanur un cüretkar instagram pozları mest etti! Sen neymişsin Elanur #9

    Survivor Elanur un cüretkar instagram pozları mest etti! Sen neymişsin Elanur #10

    Survivor Elanur un cüretkar instagram pozları mest etti! Sen neymişsin Elanur #11


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