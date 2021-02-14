Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 13 Şubat Pazar Survivor 2021 ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 13 Şubat Pazar Survivor 2021 ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor’ın son bölümünde dokunulmazlığı kaybeden takım için ada konseyinde oylama yapıldı ve haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Peki, Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler nefes kesen mücadeleleri ile devam ediyor. Survivor'ın son bölümünde Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan oylama sonucu kaybeden takımdan bir isim eleme adayı olarak belirlendi.

Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2021'de ilk eleme adayı kim oldu?

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ünlüler ile Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu öncesinde avantaj oyunu için parkura çıktı. Oyunu kazanan Gönüllüler takımı oldu.

Haftanın ilk dokunulmazlığını almak isteyen Ünlüler ile Gönüllüler, parkurda yine kıyasıya mücadele etti. Oyunda finaldeki atışlar yarışmacıları çok zorladı.

Mücadele sonucunda, Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler Takımı oldu.





SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler Takımının yarışmacıları için ilk olarak SMS halk oylaması başlatıldı. Devamında ise Ünlüler takımı, bir takım arkadaşının ismini yazmak için konseye gitti.

Yapılan oylama sonucu, Doğan 7 oy alırken Çağrı 3 oy ve Sergen 1 oy aldı.

Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı, Ünlüler takımından Doğan oldu.







