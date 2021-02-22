Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 21 Şubat Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 21 Şubat Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüler arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kaybeden takımdan haftanın 2. eleme adayına karar verildi. Peki 2. eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

Survivor 2021 yarışmasında Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor.

21 Şubat akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmada dokunulmazlık için sembol oyunu oynandı. Kıran kırana mücadele edilen oyunun sonunda dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler oldu.

Ada konseyinde Ünlüler bir kez daha oylama yaparak eleme adayı çıkardılar.

Peki, Survivor’da eleme adayı kim? 32. bölümde 2. eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kimler?

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021’de ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler, Cumartesi akşamı bir oylama yaparak ilk eleme adayını belirledi. Yapılan oylamada adı en çok yazılan isim Yiğit, 1. eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyunu da kaybeden Ünlüler, ada konseyinde ikinci eleme adayını belirlediler.

İsmi yazılanlar; Gonca, Çağrı, Batuhan, Doğan ve Öykü oldu. Yapılan oylamada adı en çok yazılan Çağrı , haftanın 2. eleme adayı oldu.

Üçüncü eleme adayı ise Salı günü açıklanacak SMS birincisi tarafından açıklanacak.