Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 3 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 3 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki, Survivor eleme adayı kim?

TV 8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takım da adada kalmak için parkurda kıran kırana mücadele verdi.

Market yarışı ve dokunulmazlık oyunlarının ardından haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden takım için yapılan ada konseyinde, 'Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?' sorusu yanıt buldu.

Peki, Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 3 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar..

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın dün akşamki bölümünde bir hafta daha adada kalmak ve Survivor olma hayallerine kavuşmak isteyen yarışmacılar, ilk etapta avantaj oyununda karşı karşıya geldi.

Oyunda sağlanan 5-5 beraberlik sonrasında Gönüllüler takımı, üst üste sayı alarak üstünlüğü yakaladı. Günün sonunda 10-6 skorla Gönüllüler takımı, dokunulmazlığın sahibi oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden Ünlüler takımı için gecenin sonunda ada konseyi yapıldı. Konseyde Ünlüler ilk etapta SMS oylamasına çıktı.

Acun Ilıcalı, "Kadın yarışmacıların sayısı azaldığı için kadınları yazamayacaksınız, erkekleri yazmak zorundasınız." dedi.

Ünlüler takımının yaptığı oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayları İsmail Balaban ve Doğan Keser oldu.