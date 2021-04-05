Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 4 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 4 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki Survivor ikinci eleme adayı kim?

TV 8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takım da adada kalmak için parkurda kıran kırana mücadele verdi.

Sembol oyunu ve dokunulmazlık oyunlarının ardından haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden takım için yapılan ada konseyinde, 'Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu?' sorusu yanıt buldu.

Peki, Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 4 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar..

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın dün akşamki bölümünde bir hafta daha adada kalmak ve Survivor olma hayallerine kavuşmak isteyen yarışmacılar, çamur havuzu içerisine kurulan parkurda zorlu ve çekişmeli bir mücadele ortaya koydu.

Oyun boyunca art arda sayılar alan Ünlüler ve Gönüllüler takımları oldukça zorlayıcı parkurda son oyuna eşitlikle geldi.

Son oyunda atışlarda başarılı olan Gönüllüler takımı, günün dokunulmazlık zırhını kazandı. Dokunulmazlık sembolünü alan yarışmacı ise Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden Ünlüler takımı için gecenin sonunda ada konseyi yapıldı.

Ünlüler takımının yaptığı oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayları Batuhan ve Sergen oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

3 Nisan Cumartesi günü yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayları İsmail Balaban ve Doğan Keser olmuştu.

4 Nisan Pazar günü yapılan oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayları Batuhan ve Sergen oldu.